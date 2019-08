Lili Reinhart ha una sosia che ha tratto in inganno persino la stessa attrice

"Pensavo fossi io"

Se Joe Jonas aveva tentato di baciare la copia di Sophie Turner credendo fosse la moglie, Lili Reinhart è stata invece ingannata in prima persona dalla sua stessa sosia!

Un divertente aneddoto che la star di "Riverdale" ha raccontato attraverso le Instagram Stories. Ha condiviso uno screenshot in cui si vede la somiglianza con un'altra attrice e ha scritto: "Ho visto questo e ho pensato che fossi io".

L'immagine in questione è tratta dal promo del film "The Death and Life of John F. Donovan" in cui recita Kit Harington. Guarda tu stesso se non sembra davvero Lili:

"Vi isso na minha página 'explorar'e achei que fosse eu?" - Lili Reinhart via Instagram Stories. pic.twitter.com/5l1hVkzX80 — Lili Reinhart Brasil (@lilirbrasil_) August 6, 2019

La donna nella foto con Kit Harington è appunto anche lei un'attrice: si chiama Sarah Gadon, ha 32 anni e la potresti avere vista in "True Detective".

Una somiglianza con Lili Reinhart c'è, anche se è sicuramente merito dell'angolazione giusta se quella foto ha tratto in inganno persino lei!

Intanto la star di "Riverdale" ha messo fine una volta per tutte ai rumors sul breakup con Cole Sprouse, dedicandogli una romanticissima poesia per il suo compleanno.

ph: getty images