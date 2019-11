Lili Reinhart ha rivelato su quale regalo romantico punta quando vuole sorprendere Cole Sprouse

"Non mi piacciono i doni materiali"

Se stai già pensando ai regali di Natale, ti puoi far ispirare da quello che Lili Reinhart preferisce quando si tratta di sorprendere il suo fidanzato.

La star ha rivelato a Cosmopolitan che per lei i doni materiali non sono niente in confronto a una "esperienza".

Non ha fatto il nome di Cole Sprouse, ma il riferimento è chiaro visto che ha parlato di fare regali quando si è in una relazione: "Mi piace dare esperienze, se posso. Un viaggio da qualche parte... che sia prenotare un volo, un hotel davvero cool o andare da qualche parte insieme e renderla così una cosa romantica".

"È molto meglio di un regalo fisico. Avere un'esperienza da ricordare è molto più romantico per me".

Lili Reinhart ha anche raccontato che con il fidanzato le piace andare al ristorante, piuttosto che restare in casa a cucinare: "Mi piace andare fuori a mangiare! Anche se non sono proprio una buongustaia. Sono molto schizzinosa, ma mi piace comunque uscire a mangiare. Mi piace il fatto di vestirsi bene ed uscire".

Sul tema di regalare esperienze, Cole Sprouse è sulla stessa lunghezza d'onda: tempo fa aveva raccontato la cosa più romantica che aveva fatto per Lili Reinhart e si trattava proprio di un'avventurosa esperienza!

ph: getty images