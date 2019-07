Lili Reinhart ha parlato dei rumors sulla presunta fine della relazione con Cole Sprouse

Se sei un fan dei Bughead, siamo sicuri che i gossip sull'ipotetico breakup tra Lili Reinhart e Cole Sprouse ti hanno spezzato il cuore. Ma la saga non è ancora finita e c'è più di una speranza che i due siano ancora una coppia.

L'ultimo tweet dell'attrice sembra infatti smentire i rumors: "Non credete a tutto ciò che leggete su internet, ragazzi. E le fonti di news dovrebbero impegnarsi di più a essere meno vili. Le 'fonti affidabili' possono baciarmi il c***".

Don’t believe everything you read on the internet, kids. And news sources should try a little harder to be less vile. “Reliable sources” can kiss my ass.

🙏🏻