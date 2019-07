Lili Reinhart e Cole Sprouse parlano per la prima volta della fine del loro amore, confondendoci ancora di più

"Nessuno di voi sa un ca**o"

Le voci sulla fine della storia d'amore tra Cole Sprouse e Lili Reinhart continuano a ribollire, questa volta con il contributo della coppia stessa. I due attori e co-star di Riverdale hanno condiviso la loro versione degli eventi su Instagram, pubblicando la foto della nuova copertina del numero di agosto di W magazine, dove posano insieme e abbracciati.

Visualizza questo post su Instagram BREAKING: A reliable source has confirmed that none of you know shit. Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart) in data: 25 Lug 2019 alle ore 9:58 PDT

Nella didascalia del post, Lili ha accennato al breakup con parole di fuoco: "BREAKING: una fonte affidabile ha confermato che nessuno di voi sa un ca**o".

Anche Cole ha pubblicato la foto della copertina e la sua didascalia non è meno pungente di quella di Lili:

"SENZA PRECEDENTI: Cole Sprouse e Lili Reinhart consumano la carne delle 'fonti affidabili' per alimentare il loro culto sessuale baccanale".

Le loro parole significano che non si sono realmente lasciati ed è stata tutta un'invenzione della stampa? L'intervista di copertina però descrive una situazione molto diversa.

Il giornalista che ha scritto il pezzo, David Amsden, osserva che Cole e Lili hanno chiesto di condurre l'intervista separati - le interviste sono state rilasciate a maggio, quando i due attori erano in pausa dalle riprese della serie. Nell'articolo, David Amsden spiega che questa richiesta ha fatto subito sorgere in lui dei sospetti sullo stato della relazione:

"Due mesi dopo i due si separerebbero romanticamente, dando credito ai miei sospetti che le interviste separate avrebbero potuto essere collegate al fatto che i due fossero incerti sul loro futuro insieme".

Nell'intervista Cole e Lili parlano del loro bisogno di privacy e di come la narrazione costruita attorno ai personaggi che interpretano in Riverdale sia difficile da gestire. I due infatti vestono i panni della coppia più shippata della serie: Jughead Jones e Betty Cooper, i Bughead. Detto questo, nessuno dei due però sembra effettivamente confermare la fine della loro storia d'amore, ma neppure di essere ancora insieme.

Lili ha spiegato che Cole è stato colui che inizialmente ha spinto a mantenere privata la loro relazione.

"All'inizio, non volevo che le cose fossero private", ha spiegato l'attrice. "Ora che sono trascorsi X anni, apprezzo molto la privacy che abbiamo, che mi ha incoraggiato a prendere. Nessuno sa da quanto tempo stiamo insieme e nessuno lo farà fino a quando non saremo pronti a dirlo. Nessuno sa come ci siamo innamorati, tranne per i nostri amici intimi e noi. È davvero speciale. Se e quando ci lasceremo nello show, non lo so. È strano stare con un attore. Devi affrontare m***a che nessuno deve affrontare."

Anche Cole ha spiegato a W Magazine che vuole mantenere le sue relazioni private in modo che si sviluppino organicamente:

"Fino a quando non avrai superato i primi passi e la fase degli appuntamenti e saprai che qualcosa è giusto per te, non penso che sia appropriato coinvolgere gli altri", ha detto, ma ha anche riconosciuto che la loro relazione nella vita reale aggiunge un extra intrigante al loro stare insieme nello show come Betty e Jughead.

"Penso che parte del divertimento che il pubblico ha avuto, e ha ancora, si riassume in: che succede adesso? È interessante! Ma in tutta onestà, la mia felicità e la sua felicità vengono prima di preoccuparsi di ciò che la gente dice."

Lili ha anche sottolineato il loro bisogno di essere considerati come identità separate e non come una sola:

"Stiamo riconoscendo che siamo in una relazione, ma è una piccola parte di ciò che siamo come persone. Vogliamo le nostre identità separate."

Insomma, non negano, non confermano e siamo più confusi di prima!

