Lil Nas X sta vivendo “al suo pieno potenziale” da quando ha fatto coming out

Il rapper ha spiegato cosa è cambiato

Nel giorno del World Pride, il 30 giugno, Lil Nas X aveva fatto coming out, rivelando di essere un orgoglioso membro della comunità LGBTQ.

Adesso il cantante di "Old Town Road" ha riflettuto su come siano cambiate le cose da allora: "Vivere la vita al suo pieno potenziale e non importarti molto di quello che la gente pensa di te - ha detto a GQ - Una volta lo dicevo come un cliché, non l'avevo mai provato davvero, fino ad ora".

View this post on Instagram GQ HYPE 🤩 A post shared by Lil Nas X (@lilnasx) on Aug 5, 2019 at 10:44am PDT

Il 20enne ha tracciato una nuova via verso l'accettazione e l'inclusività, in particolare nel mondo dell'hip hop e diventando qualcuno a cui ispirarsi, anche se, ha confessato, è ancora sopraffatto "dall'avere una voce".

"Da quando ho fatto coming out, le persone vengono da me e mi dicono: 'Stai aprendo la strada per noi'" ha aggiunto.

Con "Old Town Road", Lil Nas X è riuscito nell'impresa di mixare rap e musica country: "Sono contento che le persone credano che sto facendo un lavoro importante ma non mi sono mai visto in quella posizione - ha raccontato in un'altra intervista con Paper - Non dirò che l'ho fatto così che altri artisti neri country potessero avere voce, perché non è la verità. Ma se è successo, è fantastico".

"Vedo arrivare canzoni che mischiano country e hip hop ed è meraviglioso farne parte. Credo solo che "Old Town Road" abbia aperto porte in molte direzioni".

Fai partire il video qui sotto per riascoltare la hit!

Ti ricordiamo che Lil Nas X è candidato in un sacco di categorie agli MTV VMA 2019 comprese Song Of The Year e Video Of The Year con "Old Town Road"! Per votarlo o per esprimere la tua preferenza per gli altri artisti in lizza, ti basta collegarti al sito mtv.com/vma.

ph: getty images