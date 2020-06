Lil Nas X ha rivelato di aver gestito un fan account dedicato a Nicki Minaj

E perché lo ha detto solo ora

Se adori Nicki Minaj e segui i suoi fan account, probabilmente ti sei imbattuto in uno gestito da Lil Nas X!

Il rapper ha infatti svelato di aver gestito una pagina dedicata alla collega, dopo averle chiesto se le va di collaborare a un brano. "Ho questa canzone in cui mi piacerebbe averti e mi stavo chiedendo..." le ha scritto direttamente.

i have this song i want u on and was wondering.... pic.twitter.com/zR4qa4SKV7 — nope (@LilNasX) June 17, 2020

A questo punto i fan sono intervenuti chiedendo al 21enne perché non abbia mai parlato prima del fatto di essere un Barbz (ovvero la fanbase della 37enne) e lui ha risposto andando dritto al punto: "Perché non volevo che la gente sapesse che sono gay".

i didn’t want people to know i was gay tbh — nope (@LilNasX) June 17, 2020

"Se hai un'intera pagina fan dedicata a Nicki, la gente può dedurre che sei gay. E l'industria rap non è ancora esattamente costruita così, non accetta ancora uomini gay" ha aggiunto, confermando quindi di avere gestito una pagina dedicata a Nicki (si vocifera fosse @nasmaraj)

it don’t but people will assume if you had an entire fan page dedicated to nicki u are gay. and the rap/music industry ain’t exactly built or accepting of gay men yet. — nope (@LilNasX) June 17, 2020

Lil Nas X aveva scelto il giorno dello scorso World Pride per fare coming out, rivelando di essere un orgoglioso membro della comunità LGBTQ+ e tracciando una nuova via verso l'accettazione e l'inclusività, in particolare nel mondo dell'hip hop.

Più avanti aveva spiegato di aver trovato la forza di fare quell'annuncio anche grazie al fatto che ora è famoso, mentre può essere molto diverso per qualcuno che: "È tipo alle scuole medie o alle scuole superiori. Perché è una cosa super difficile. Per me è più facile perché non dipendo da nessuno. Nessuno mi butterà fuori di casa, nessuno inizierà a trattarmi male. Ma per un altro 20enne che non ha ancora capito tutto bene e che ancora vive con i suoi...".

Aveva aggiunto che la sua stessa famiglia ha è attualmente ancora restia ad avere una conversazione aperta sul tema.

Fare coming out è un'esperienza che varia tantissimo da persona a persona, da situazione a situazione, ed è importante anche parlare di come la società possa costringere al silenzio attraverso i suoi cliché, esattamente com'è successo a Lil Nas X a proposito del fan account.

Ora speriamo che Nicki Minaj accetti la sua proposta, per un epico featuring!

ph: getty images