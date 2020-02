Lil Nas X che irrompe a sorpresa a un matrimonio è pura gioia

C'è un video di quel momento

Lil Nas X ha portato i suoi cavalli... a un matrimonio!

Il cantante si trovava a Disney World, in Florida, quando ha notato una sposa che raggiungeva il suo ricevimento di nozze: ha deciso di scortarla nella sala, lasciando a bocca aperta tutti gli invitati.

Mentre il 20enne e la sposa facevano il loro grande ingresso, tenendosi per mano ed entrambi perfettamente vestiti di bianco, ovviamente in sottofondo andava a tutto volume la hit "Old Town Road".

Con Lil Nas X, il ricevimento si è subito acceso e non potrai non sorridere davanti a questo video pieno di gioia e a un'invitata che esclama, esilarante, "Cosa diavolo sta succedendo?":

just crashed a wedding at disney world pic.twitter.com/XqBgI2DTZD — nope (@LilNasX) February 23, 2020

Lil Nas X ne ha ben donde di festeggiare: agli scorsi Grammy Awards, ha trionfato nelle categorie Best Music Video e Best Pop Duo/Group Performance con "Old Town Road" in tandem con Billy Ray Cyrus.

Fai partire il video qui sotto per riascoltare il tormentone:

ph: getty images