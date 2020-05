Liam Payne ha fatto le congratulazioni a Zayn Malik e Gigi Hadid per il figlio che aspettano

Liam Payne è il primo degli One Direction ad aver parlato pubblicamente del fatto che l'ex 1D Zayn Malik e la fidanzata Gigi Hadid stanno aspettando un figlio.

Il cantante - che è papà di Bear - si è complimentato per la lieta notizia: "Volevo essere sicuro di dire qualcosa di mio prima che tutti inizino a farmi domande senza sosta su questo - ha spiegato - Volevo dire congratulazioni a Zayn e Gigi che, ovviamente come sapete, avranno un bambino".

C'è anche un video di questo momento:

Liam congratulating Gigi and Zayn for their new baby 🥺 pic.twitter.com/vBQZx7VCQB