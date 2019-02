Liam Hemsworth ha trovato un modo LOL per ricordarsi che Miley Cyrus adesso è sua moglie

Si sono sposati lo scorso dicembre

Dopo dieci lunghi anni da fidanzati, seppur con qualche tira e molla, per Liam Hemsworth è difficile scrollarsi di dosso le vecchie abitudini e ricordarsi che adesso Miley Cyrus non è più la sua ragazza ma sua moglie.

L'attore e la cantante si sono sposati lo scorso 23 dicembre, con una cerimonia a sorpresa. E adesso il 29enne ha raccontato a E! di aver bisogno di tempo per assimilare la cosa.

Ma per fortuna gli è venuto in mente un modo per ricordarsi che Miley è la sua consorte: "Ho appena cambiato il suo nome nella mia rubrica - ha spiegato - adesso è salvata come 'moglie' sul mio telefono".

Genio!

Miley ha anche preso il cognome di Liam dopo le nozze - adesso è Miley Ray Hemsworth - e l'attore ha raccontato come sia stata tutta un'idea della cantante: "Ovviamente sarà ancora conosciuta come Miley Cyrus, ma ha preso il mio cognome e la cosa è meravigliosa".

"Onestamente la cosa migliore è stata che non le ho chiesto io di prendere il mio cognome ma è stata lei a dire: 'Ma certo che userò il tuo cognome'"!

Awww

