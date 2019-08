Liam Hemsworth ha parlato per la prima volta della separazione da Miley Cyrus

Ecco come se la sta passando l'attore

Se Miley Cyrus si trova in Italia dopo l'annuncio della separazione da Liam Hemsworth, l'attore è invece volato in Australia.

Il 29enne ha raggiunto il fratello Chris nella sua casa di Byron Bay e con lui e con i suoi figli India e i gemelli Tristan e Sasha è uscito a prendersi un frozen yogurt. In quella occasione, un paparazzo del Daily Mail Australia gli ha chiesto di fare una dichiarazione sul breakup.

Ecco cos'ha risposto: "Non puoi capire come sia. Non voglio parlare di questo".

Poche parole, ma che lasciano intendere quanto sia difficile questo momento per Liam Hemsworth.

La separazione non sarebbe stata una sorpresa per le persone vicine all'attore e alla cantante: secondo una fonte di E! News, avrebbero lottato per mesi per salvare la relazione, prima di arrendersi e rivelare che si stanno separando.

Intanto Miley Cyrus è appunto in Italia, in compagnia, tra gli altri, di Kaitlynn Carter. Si vocifera che le due possano essere più che amiche da quando ET le avrebbe fotografate in un bacio.

Lei è la ex Brody Jenner, uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnings e fratellastro di Kendall e Kylie Jenner, e con la cantante avrebbero legato sui rispettivi breakup: anche Kaitlynn e Brody si sono da poco lasciati.

ph: getty images