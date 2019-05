L’ex marito di Meghan Markle si è risposato

Avevano divorziato nel 2013

Mentre Meghan Markle è appena diventata mamma, anche l'ex marito Trevor Engelson ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita.



Il produttore cinematografico si è sposato con Tracey Kurland, alla quale aveva chiesto la mano lo scorso giugno. Se nel 2018 la ex attrice aveva sposato un principe, ovvero Harry, anche per Travor le cose non sono andate male: secondo il Daily Mail, la neo moglie sarebbe l'ereditiera di un impero multimilionario.

Meghan e Trevor avevano convolato a nozze a Ocho Rios, in Jamaica, per quello che era stato descritto come un matrimonio informale, tra birre e giochi in spiaggia. Il secondo matrimonio è stato molto più formale, a giudicare da questo video:

La Duchessa del Sussex e Trevor Engleson erano stati sposati per due anni prima di divorziare nel 2013.

ph: getty images