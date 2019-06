L’ex di Lady Gaga ha messo “mi piace” a una foto di Irina Shayk ed è subito effetto telenovela

What?!

Il primo post condiviso da Irina Shayk dopo il breakup con Bradley Cooper è un total mood che sa tanto di "voltare pagina" (o almeno ha voltato le spalle alla macchina fotografica).

#LadyGaga’s ex-fiancé Christian Carino turns heads after he liked #BradleyCooper’s ex Irina Shayk’s Instagram photo. pic.twitter.com/l1MkOj4dr2 — Pop Crave (@PopCrave) 12 giugno 2019

E, tanto per gettare benzina sul fuoco, l'ex fidanzato di Lady Gaga, Christian Carino ha messo un bel like all'immagine.

Sebbene la cantante non c'entri nulla con la fine della storia tra la modella e l'attore, "A Star is Born" avrebbe avuto il suo peso. Secondo gli ultimi report dei magazine americani, Bradley Cooper sarebbe stato "emotivamente assente" durante le riprese e da lì le cose sarebbero precipitate fino alla notizia della rottura arrivata la scorsa settimana.

Caso vuole che Lady Gaga e Christian Carino si siano lasciati proprio in concomitanza dell'uscita del film, con tanto di fidanzamento ufficiale annullato, e a causa della gelosia di lui.

Ecco perché il "mi piace" del produttore ed ex di Stefani Germanotta a una foto di Irina Shayk ha attirato le attenzioni del mondo del gossip.

A volte ci dimentichiamo che i personaggi famosi non vivono in una telenovela, di quelle dove i protagonisti finiscono per frequentarsi solo tra di loro e per scambiarsi gli ex come se non ci fosse nessun altro sulla Terra, e ci piace sognare certe ipotetiche relazioni che fanno chiacchierare.

Ma anche i vip vivono nel mondo reale e (anche se ovviamente mai dire mai) questi restano solo gossip.

