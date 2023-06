Leonardo DiCaprio avvistato in Sardegna con una nuova (presunta) fiamma

L’attore si sta vedendo con la modella Neelam Gill?

Leonardo DiCaprio ha una nuova fiamma? È una domanda che ci ripetiamo da diversi mesi, in pratica da quando la scorsa estate si è chiusa la sua storia durata oltre 4 anni con Camila Morrone, e che torniamo a farci ora dopo i suoi ultimi avvistamenti in dolce compagnia.

L’attore di Titanic e The Wolf of Wall Street negli scorsi giorni ha presentato il suo nuovo film Killers of the Flower Moon al Festival di Cannes 2023. Dopo la standing ovation di 9 minuti alla pellicola e l’accoglienza da star a lui riservata, Leonardo DiCaprio ha deciso di rimanere in Europa e si è spostato dalle nostre parti.

L’attore 48enne è stato paparazzato da TMZ e dal Daily Mail in vacanza in Sardegna su un superyacht in compagnia di un gruppo di amici. Tra loro c’erano anche il collega Tobey Maguire e la presunta nuova fiamma di DiCaprio, Neelam Gill, top model britannica di origini indiane di 28 anni.

Pochi giorni dopo, Leo è stato fotografato a Londra dal Page Six durante una serata fuori con alcuni amici, tra cui la stessa Neelam e alla madre di lui, Irmelin Indenbirken.

Negli scorsi giorni Leonardo DiCaprio e Neelam Gill erano inoltre stati visti lasciare l'Hotel Martinez a Cannes insieme ad altre modelle. Una fonte ha però raccontato a Page Six che Gill non sta uscendo con l'attore, ma con uno dei suoi amici.

Aspettando di scoprire quale sia la verità, Neelam va intanto ad aggiungersi all'elenco di presunte fiamme di Leonardo DiCaprio dopo il breakup con Camila Morrone, insieme a Gigi Hadid, Victoria Lamas e Irina Shayk.

ph: getty images