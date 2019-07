Leona Lewis: la cantante si è sposata in Italia

Il sì con l'amore di lunga data Dennis Jauch

Congratulazioni a Leona Lewis che è convolata a nozze con Dennis Jauch!

La cantante e il ballerino e coreografo stanno insieme da ben nove anni e la scorsa estate avevano svelato di essersi fidanzati ufficialmente.

Embed from Getty Images

Per il sì, hanno scelto il nostro Paese: si sono sposati in Toscana in quello che i tabloid inglesi descrivono come un "matrimonio da favola".

La cerimonia si è tenuta all'aperto, davanti a 180 invitati. La 34enne avrebbe camminato verso l'altare indossando un vestito rosa cipria, sostituendolo poi con una jumpsuit luccicante per il ricevimento.

Un mese fa, la cantante aveva festeggiato l'addio al nubilato alle Hawaii.

View this post on Instagram 💕 A post shared by Leona Lewis 🎼 (@leonalewis) on Jun 13, 2019 at 7:09am PDT

Leona Lewis e Dennis Jauch avevano iniziato a frequentarsi quando lui lavorava come ballerino nel tour dell'artista nel 2010.

ph: getty images