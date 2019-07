Le nuove foto di Stormi pubblicate da Kylie Jenner fanno venire la “febbre da bambino” ad Hailey Bieber

Un brutto caso di "baby fever"

Hailey Bieber ha un brutto caso di "febbre da bambino" dopo essersi imbattuta nelle foto più adorabili che Kylie Jenner abbia mai condiviso su Instagram della sua figlioletta Stormi. La modella ha scherzato nei commenti che lei e Justin si uniranno presto al club dei genitori, se Kylie e Travis Scott non smetteranno di invaderle il feed con scatti della loro meravigliosa bambina di 17 mesi.

Visualizza questo post su Instagram *tabloids go wild* #CommentsByCelebs Un post condiviso da Comments By Celebs (@commentsbycelebs) in data: 25 Lug 2019 alle ore 1:21 PDT

Nel commento catturato da Comments By Celebs, la ventiduenne ha scritto questa simpatica risposta:

"Per favore, smettila di farmi venire la febbre da bambino 😩, lei è la più dolce".

Hailey e Justin Bieber avevano in precedenza dichiarato di volere dei figli, ma non subito e senza fretta, vogliono divertirsi ancora insieme, prima di iniziare a spingere il passeggino. Tuttavia, le cose cambiano in fretta e chi sa cosa riserva il futuro? Magari l'annuncio di una gravidanza.

Tornando a Stormi, ecco le altre foto postate da Kylie. Guardale con parsimonia o potrebbe venire la "baby fever" anche a te:

ph. getty images