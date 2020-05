Le star che per pochissimo non si sono chiamate in modo diverso e sarebbe stata tutta un’altra cosa

Ti immagini una Juliet Jenner?

Se avessi potuto scegliere da solo il tuo nome, quale ti saresti dato? Molto probabilmente terresti quello che hai, perché ormai ci sei affezionato e non ti potresti vedere con un altro.

Così come ci è difficile pensare alle star e immaginare di chiamarle in modo diverso da come le conosciamo: come vedresti una Juliet Jenner? Sì, una delle sorelle Jenner ha sfiorato la possibilità di chiamarsi in questo modo, così come altre celeb hanno sfiorato nomi del tutto diversi.

Fai partire il video per le star che per pochissimo non si sono chiamate in modo diverso:

ph: getty images