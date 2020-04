Le nuove foto del principe Louis per il suo compleanno sono un tributo agli arcobaleni di #AndràTuttoBene

Scattate da Kate Middleton

Come tanti bambini in tutto il mondo, il principe Louis ha usato i colori dell'arcobaleno per disegnare la sua piccola opera di speranza, davanti all'emergenza sanitaria in corso.

Mamma Kate Middleton ha scelto proprio le immagini in cui si diverte con la tempera variopinta per celebrare il secondo compleanno del terzogenito, che cade oggi: ha pubblicato una slideshow del principino sorridente in giardino mentre prepara il suo piccolo capolavoro.

"Condividiamo alcuni scatti del lavoro del principe Louis per il suo secondo compleanno" si legge nella didascalia del post di Kensington Palace, in cui si specifica che le foto sono state scattate da Kate Middleton in persona ad aprile.

Lo scorso marzo, con i fratelli maggiori principe George e principessa Charlotte, Louis era stato protagonista di un video in cui i Royal Babies dedicavano un applauso al personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

#AndràTuttoBene

ph: getty images