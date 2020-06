Lady Gaga: questa canzone di “Chromatica” parla dell’ex Christian Carino, secondo i fan

Ecco gli indizi

Lady Gaga non ha mai fatto mistero di attingere alla propria esperienza personale quando scrive canzoni e i fan hanno trovato quello che sembra un riferimento a Christian Carino in uno dei brani di "Chromatica".

Si tratta della traccia numero 6 intitolata "Fun Tonight": è abbastanza chiaro che parli di un breakup e ci sono alcuni indizi che fanno dedurre che sia proprio quello con l'agente.

La storia tra Lady Gaga e Christian Carino era finita all'inizio del 2019, con il fidanzamento ufficiale annullato. Secondo i rumors arrivati all'epoca, la causa della rottura sarebbe stata la gelosia di lui.

Mother Monster in "Fun Tonight" canta: "Mi sento come se fossi in un inferno di prigione / Se urlo, tu te ne vai / Quando sono triste, tu vuoi solo giovare / Ne ho avuto abbastanza, perché resto?" ("I feel like I’m in a prison hell / If I scream, you walk away / When I’m sad, you just wanna play/ I’ve had enough, why do I stay?". La prigione in questione sarebbe la gelosia dell'ex.

Un'altra frase ha attirato l'attenzione: "Ami i paparazzi, ami la fama / anche se sai che mi fa stare male" ("You love the paparazzi, love the fame / Even though you know it causes me pain"). Secondo i soliti ben informati dello showbiz, Carino sarebbe stato ossessionato dallo status di celebrità di Gaga.

Ecco alcuni tweet dei Little Monsters che sostengono questa tesi:

fun tonight drags carino so hard OMFG SHE SNAPPED — ramsey (@taybrinasmilla) May 28, 2020

fun tonight 100% about carino.... how dare he make our girl feel like that pic.twitter.com/X0Gv9FmCMR — jj (@joyridejack) May 28, 2020

Anyone else think #funtonight is about her relationship with Christian Carino? #Chromatica — Aquin Rafferty (@AquinRafferty) June 1, 2020

Fun tonight is about Carino for sure — lea 🌻 (@golddustgaga) May 29, 2020

La stessa Lady Gaga ha parlato di "Fun Tonight" in un'intervista su Apple Music: "A metà dell'album, c'è Fun Tonight, che è una canzone che significa molto per me".

"Ogni volta che l'ascolto mi commuovo perché non posso dirti quante notti le persone che davvero mi amano cercavano di farmi sorridere, ridere o essere ottimista, e io non avevo l'abilità di essere felice. Semplicemente non ero lì".

Oggi la 34enne è di nuovo felicemente in coppia: il suo fidanzato si chiama Michael Polansky e lo scorso aprile lo ha definito "L'amore della mia vita".

