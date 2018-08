Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy: il modello era diventato famoso con “Born This Way”

Si chiamava Rick Genest ma per tutti era Zombie Boy, soprannome che gli era stato per i tatuaggi che portava in viso.

Il 32enne canadese è stato trovato morto nel suo appartamento di Montreal il primo agosto e secondo i primi report si sarebbe tolto la vita.

Era diventato famoso comparendo nel video di "Born This Way" di Lady Gaga e la cantante gli ha dedicato un lungo messaggio su Twitter, in cui piange la sua morte e prega chiunque stia soffrendo di chiedere aiuto

"Il suicidio dell'amico Rick Genest, Zombie Boy, è più che devastante. Dobbiamo lavorare duro per cambiare la cultura, fare luce sulla salute mentale ed eliminare lo stigma che non vuole che se ne parli. Se stai soffrendo, chiama la tua famiglia o un amico oggi. Dobbiamo salvarci l'un l'altro".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 agosto 2018

La cantante ha continuato scrivendo: "La scienza ci dice che ci vogliono 21 giorni per formare un abitudine. Se stai soffrendo per problemi di salute mentale, oggi è il primo giorno o la continuazione del lavoro che stai facendo. Chiedi aiuto se provi dolore o se conosci qualcuno, chiedi aiuto per loro".

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 agosto 2018

Infine Lady Gaga ha annunciato che lavorerà in prima persona con la sua fondazione: "La gentilezza e la salute mentale non sono una cosa che si fa una volta sola, non sono cose sulla lista. Questo autunno, in collaborazione con btwfoundation, esplorerò il potere delle abitudini per costruire culture di gentilezza e benessere".

Un pensiero ai famigliari di Zombie Boy e tutti coloro che gli volevano bene, come Lady Gaga.

ph: getty images