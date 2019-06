Lady Gaga ha un importante consiglio su cosa dovresti chiedere a qualcuno che hai appena conosciuto

Potenti parole in occasione della Pride Week

Lady Gaga si è esibita al famoso Apollo di Harlem e ha dedicato un potente discorso alla Pride Week, che come sai cade l'ultima settimana di giugno.

La star ha parlato del fatto che quest'anno sono passati esattamente 50 anni dai moti di Stonewall, che avvennero nel 1969 e che sono considerati l'inizio del movimento di liberazione della comunità arcobaleno: "Quindi siamo nella settimana del Pride. Vorrei che esistesse 365 giorni all'anno - ha detto Gaga - ma va bene una settimana globale".

"Venerdì è il 50esimo anniversario dei moti di Stonewall. Sì, è stato quando la nostra comunità ha detto che era abbastanza".

"Salute a tanti, inclusa Marsha P. Johnson. Che coraggio, che valore - ha aggiunto, citando l'attivista transgender che è storicamente indicata come la persona che ha acceso la prima scintilla dei moti di Stonewall - Che lo spirito dell'accettazione, lo spirito della tolleranza, lo spirito del coraggio siano visti come vedete voi stessi. Ho imparato così tanto dai miei fan. Mi sento benedetta, grazie per avermi insegnato".

A questo punto ha condiviso una lezione che ha imparato: "Voglio condividerla con voi, non solo con questo teatro ma con tutto il mondo".

"Chiedete sempre: 'Qual è il tuo pronome?' - ha spiegato Lady Gaga, riferendosi al fatto di usare pronomi personali maschili, femminili o neutri - Perché per molte persone è davvero difficile, i loro pronomi non vengono rispettati o domandati".

"Negli anni sono cresciuta e cambiata in tantissimi modi diversi, mi sono sentita incompresa in tantissimi modi diversi. Tutti abbiamo qualcosa che non ci fa sentire a nostro agio e ogni cosa è diversa. Non voglio fare paragoni, voglio dire che siamo qui insieme.

"Ho avuto un milione di ragioni per lasciar perdere ma a volte, se sei fortunato abbastanza, hai bisogno di una sola ragione per restare" ha concluso, citando la sua canzone "Million Reasons" che ti puoi ascoltare a tutto volume facendo partire il video qui sotto.

ph: getty images