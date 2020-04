Lady Gaga ha raccolto 35 milioni di dollari in una settimana per la lotta contro il coronavirus

E ha annunciato lo speciale tv "One World: Together at Home"

Durante #IoRestoACasa, Lady Gaga si è rimboccata le maniche e a forza di telefonate ha raccolto in pochissimo tempo un'importante cifra che verrà devoluta a sostenere la lotta contro il coronavirus.

La cantante ne ha parlato mentre era ospite della conferenza stampa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ha aperto il suo discorso con un tributo al personale sanitario e mandando un pensiero di incoraggiamento a chi si trova più in difficoltà: "Siamo tutti così grati a chi lavora in prima linea durante l'emergenza covid-19, in tutto il mondo. Questa pandemia globale è una catastrofe. Sono così grata per loro e sto pregando per chi è malato. Vorrei anche mandare le mie preghiere a chi sta perdendo il lavoro e ha difficoltà a sfamare sé stesso e i propri figli".

Watch Lady Gaga’s speech at the World Health Organization press conference.

Gaga:

• Raised 35 million to support global efforts

• Curated an all-star TV event to raise support pic.twitter.com/hpMzhgjQVt — Gaga Media 💗 (@GagaMediaDotNet) April 6, 2020

A questo punto ha annunciato di aver collaborato con l'associazione Global Citizen e di aver messo insieme 35 milioni di dollari in una sola settimana. Ma come ha fatto a raccogliere una tale somma in così poco tempo?

Lady Gaga ha spiegato di avere una "lista di aziende della gentilezza", ovvero di aver chiesto "a diverse aziende, compagnie tecnologiche e filantropi di tutto il mondo" di partecipare all'iniziativa, i quali hanno accettato "con molta generosità".

#AloneTogether

Durante il suo discorso, l'artista ha annunciato uno speciale tv, sempre in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Glbal Citizen, che onorerà e supporterà il personale sanitario e che presenterà esperienze reali di dottori, infermiere e famiglie in tutto il mondo.

Si intitola "One World: Together at Home" e sarà condotto da tre assi dei Tonight Show americani, ovvero Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Tra gli ospiti famosi, ci saranno Billie Eilish, Lizzo, David Beckham, Chris Martin, Idris Elba, Kerry Washington, Paul McCartney e Priyanka Chopra e tanti altri.