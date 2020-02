Lady Gaga ha presentato ufficialmente il nuovo fidanzato su Instagram

Lui è il CEO Michael Polansky

Dopo i gossip circolati nell'ultimo mese, è arrivata la conferma di Lady Gaga: sì, ha un nuovo fidanzato!

La cantante ha postato una foto in cui è seduta sulle gambe e abbraccia sorridente Michael Polansky su un balcone a Miami. Lui è il CEO della società Parker Group, con base a San Francisco, e si è laureato alla prestigiosa università di Harvard.

Sullo stesso balcone, erano stati immortalati dai paparazzi mentre si baciavano lo scorso weekend. La star si trovava nella città della Florida in occasione del Super Bowl 2020.

"Ci siamo divertiti un sacco a Miami - ha scritto la 33enne nella didascalia - Mando amore a tutti i miei Little Monsters e fan, siete i migliori".

Lady Gaga e Michael Polansky avrebbero deciso proprio durante questo viaggio a Miami di rendere pubblica la relazione, anche se lui non ama l'attenzione mediatica: "Lei è davvero presa - ha detto una fonte di E! News - Sono l'uno l'opposto dell'altro, il che per lei è una cosa buona. Lui è serio, intelligente. Tiene molto a Gaga ma è un tipo che mantiene un basso profilo e non qualcuno che sta sotto i riflettori".

I primi rumors sul fatto che la cantante potesse aver aperto un nuovo capitolo sentimentale erano arrivati lo scorso Capodanno, quando era stata vista baciare appassionatamente un misterioso uomo, che poi si è rivelato essere proprio Michael Polansky.

"Si stanno vedendo da più di un mese, da prima delle Feste - ha recentemente detto un insider - Escono spesso insieme a Los Angeles e passano il resto del tempo a casa di Lady Gaga. Lei lo sta portando ovunque vada perché non vogliono stare lontani".

ph: getty images