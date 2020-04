Lady Gaga ha definito il fidanzato Michael Polansky: “L’amore della mia vita”

<3

Da quando l'ha resa ufficiale lo scorso febbraio, Lady Gaga è stata molto aperta pubblicamente sulla storia d'amore con Michael Polansky.

Per esempio pubblicando diversi post con il fidanzato su Instagram e nell'ultima intervista ha raggiunto un nuovo livello, facendoci capire quanto sia già una storia d'amore davvero importante.

La cantante ha rivelato parlando nello show "Morning Joe" che la sua fondazione Born This Way, sua mamma Cynthia Germanotta e la co-fondatrice Maya Enista Smith stanno lavorando con: "L'amore della mia vita - ovvero Michael Polansky - su un progetto dedicato alla salute mentale, che si chiama Braver ed è una app".

Gaga called her boyfriend the “love of my life” 🥺 pic.twitter.com/qs1XoklxHF — Gaga Daily (@gagadaily) April 17, 2020

Il fidanzato di Mother Monster si era laureato ad Harvard e lavora nell'ambito delle industrie tecnologiche, come CEO di Parker Group.

Negli scorsi giorni, Lady Gaga ha coordinato l'organizzazione di One World Together At Home, l'evento globale prodotto da Global Citizen per onorare e sostenere il personale sanitario, con la partecipazione di tantissime star, tra cui Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, Elton John.

La 34enne ha seguito lo show da casa proprio in compagnia di Michael Polansky e ha postato diversi video dalla loro serata, come questo qui sotto in cui gli stampa un bacio e gli dice "ti amo".

Gaga just said “I love you” to her boyfriend on IG live 😭 pic.twitter.com/2c2KJNfcDD — Gaga Daily (@gagadaily) April 19, 2020

Puoi vedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

#TogetherAtHome va in onda oggi, lunedì 20 aprile, anche su MTV Music (Sky 704) alle ore 21:00, su VH1 (67 del DTT e canale 22 su Tivusat) alle ore 18:00, su Comedy Central (Sky 128) a mezzanotte.



