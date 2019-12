Lady Gaga ha svelato i suoi buoni propositi per il prossimo decennio e c’entrano anche dei bambini

La star pianifica in grande

Con l'arrivo del 2020, non solo inizia un nuovo anno ma anche un nuovo decennio.

I buoni propositi quindi si fanno in grande e Lady Gaga ha svelato cosa ci possiamo aspettare dalla sua carriera, dal suo brand di beauty e dalla sua vita personale da qui al 2029.

"Ci sarà molta musica, non ho intenzione di ritirarmi presto, e saranno tutti i differenti tipi di musica" ha spiegato la cantante su YouTube. E dopo aver vinto il premio Oscar con "A Star Is Born", la 33enne ha intenzione di tornare ancora a recitare: "Voglio anche fare altri film".

Poi c'è la sua marca di makeup, lanciata quest'anno: "Voglio continuare a costruire il colosso che è Haus Laboratories facendola diventare la compagnia di trucchi dei miei sogni" ha detto.

Infine Lady Gaga ha accennato anche alla sua vita privata, svelando che tra i suoi obbiettivi del decennio c'è anche quello di diventare mamma: "Voglio avere dei bambini".

Davvero un sacco di super propositi!

Quel che è certo, è che non la vedrai cambiare, perché la star continuerà a fare: "Un sacco di cose pazzesche nel prossimo decennio. Non so esattamente di cosa si tratti ed è per questo che saranno extra pazze".

Non vediamo l'ora che accadano!

ph. getty images