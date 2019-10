Lady Gaga avrebbe rotto con Dan Horton perché era troppo immaturo

Ecco come sarebbero andate le cose tra loro

L'ultima love story di Lady Gaga si è rivelata essere solo un amore estivo: si era saputo della relazione con Dan Horton a fine luglio e la cantante si è dichiarata single qualche giorno fa.

Una fonte di UsWeekly ha indagato su come si sono concluse le cose tra la cantante e l'ingegnere del suono e pare che sia stata lei a troncare, per un motivo ben preciso.

"Dan non era maturo abbastanza per Gaga" ha raccontato l'insider e ha aggiunto che questo breakup non l'ha scoraggiata a continuare a cercare l'amore: "Vuole uscire di nuovo con qualcuno".

Mother Monster ultimamente è impegnata a preparare il nuovo album, a cui per ora ci si riferisce con il titolo di LG6, e ha da poco lanciato la sua linea di makeup, Haus Laboratories. Intanto continua la sua residency a Las Vegas.

Insomma, ha parecchio da fare e chissà, forse Dan Horton non riusciva a seguire i suoi travolgenti ritmi.

Il primo avvistamento dei due insieme era arrivato quando erano stati fotografati mentre si baciavano durante un brunch a luglio. Poi, a inizio settembre, erano stati visti al concerto dei The Cure.

E sempre a settembre, Lady Gaga era andata vicinissima a rendere ufficiale sui social la relazione con Dan Horton, postando la foto di una tavola imbandita, con due candele a creare l'atmosfera giusta, e taggando il 37enne.

