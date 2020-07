La storia di Lizzo: il talento per il flauto, come è diventata famosa e tante altre curiosità

Quello che vuoi sapere sulla cantante di "Good as Hell"

Da quando Lizzo è diventata famosa il mondo è un posto migliore.

Per le sue canzoni che trasmettono energia e gioia certo, ma soprattutto per il suo essere sé stessa senza se e senza ma, per regalarci ogni giorno un sano antidoto al body shaming e per prestare la sua voce e le sue piattaforme a importanti cause.

E poi ci insegna a non smettere mai di credere nei sogni, perché come è capitato a lei il successo può arrivare quando non te lo aspetti più.

Mettiti comodo e fai partire il video, ti raccontiamo la storia di Lizzo:

