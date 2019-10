La regina Elisabetta che schiaffeggia un nipote è l’esilarante aneddoto raccontato da Eton John

"I am the Queen"

Elton John sta per lanciare una biografia che si intitola "Me" e il Sunday Times ne ha pubblicato un estratto con un divertente aneddoto sulla regina Elisabetta.

Il cantante ha raccontato che se in pubblico non vediamo mai la sovrana scomporsi, a porte chiuse ogni tanto anche lei perde la pazienza.

L'episodio in questione è scattato durante una festa, quando Elisabetta II ha chiesto al nipote Linley di andare a controllare come stesse sua sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, che si era sentita poco bene. Linley, il conte di Snowdon, e Lady Sarah sono figli della sorella della regina, la principessa Margaret.

Eton John ha scritto: "Quando lui (Linley) ha tentato più volte di liquidarla con una scusa, la regina ha iniziato a schiaffeggiarlo leggermente sulla faccia".

Attenzione perché qui arriva il meglio: "E intanto diceva: 'Non' - schiaffo - 'discutere' - schiaffo - 'con' - schiaffo - 'me' - schiaffo - 'Io' - schiaffo - 'sono' - schiaffo - 'la regina'".

"Lo so che l'immagine pubblica della regina non è esattamente quella di frivolezza selvaggia - ha spiegato Elton John - Ma in privato può essere esilarante".

E ha aggiunto che Elisabetta II gli ha fatto l'occhiolino quando si è accorta che il cantante la stava guardando mentre schiaffeggiava il nipote.

Scommettiamo che avresti tanto voluto essere di fianco a Elton John mentre si gustava questa scena!

