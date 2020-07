La reazione di Katy Perry all’annuncio della gravidanza di Nicki Minaj sta facendo sognare i fan

"Swish Swish" 2.0

Nicki Minaj ha rivelato al mondo di essere incinta postando quattro epiche immagini con il pancione su Instagram.

In particolare l'ultima è praticamente un pezzo d'arte, visto che è stata scattata dal famosissimo fotografo americano David LaChapelle e la puoi ammirare qui:

Visualizza questo post su Instagram And finally, the Virgin Mary by #DavidLaChapelle 🙏 Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 20 Lug 2020 alle ore 10:16 PDT

Prima che la rapper disattivasse i commenti, sotto a questi post sono arrivati tantissimi messaggi entusiasti dei fan e tra questi ce n'è anche uno di Katy Perry!

Anche Katy è attualmente incinta e lei e il fidanzato Orlando Bloom hanno già svelato che sarà una bambina.

Adesso tiene le dita incrociate perché sia un fiocco rosa pure per Nicki Minaj, così potranno scambiarsi i vestitini.

"Spero egoisticamente in una femmina, così possiamo scambiare gli outfit" ha commentato.

Katy Perry leaves comment under Nicki Minaj’s pregnancy announcement post.



“Selfishly hoping for a girl so we can trade outfits.” pic.twitter.com/YMwn14wptc — Pop Base (@PopBase) July 21, 2020

Katy Perry aveva collaborato con Nicki Minaj in "Swish Swish" e ora i fan stanno già sognando un featuring tra i loro futuri pargoli.

Nicki and Katy's baby getting ready to collab on the Swish Swish Remix. #NickiMinaj pic.twitter.com/ETrZfSNeyi — Anonymous Hehe (@AnonymousHehe3) July 20, 2020

THE WAY KATY PERRY’S BABY AND NICKI MINAJ’S BABY WILL REDO A SWISH SWISH 2.0 IN THE FUTURE OMG PRINCESSES OF POP AND RAP COMING pic.twitter.com/dsDax5xX94 — Perry Crave ★ (@PerryCrave) July 20, 2020

Intanto puoi rivedere l'esibizione di Katy Perry e Nicki Minaj su "Swish Swish" agli MTV VMA schiacciando play qui sotto:

