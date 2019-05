La capiamo benissimo

Emilia Clarke ha raccontato un aneddoto tragicomico, che riguarda il suo primo incontro con un'altra regina.

La madre dei Draghi e queen Daenerys di "Game of Thrones" ha infatti svelato di aver perso il controllo quando ha conosciuto queen B, ovvero Beyoncé.

Fai partire il video per scoprire come sono andate le cose!

