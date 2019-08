La principessa Charlotte che fa la linguaccia al pubblico è la cosa più divertente che vedrai oggi

C'è anche un aggiornamento sul principe George

La principessa Charlotte e il principe George hanno accompagnato papà William e mamma Kate all'annuale regata di beneficenza King's Cup.

E la secondogenita del Duca e della Duchessa di Cambridge, che ha 4 anni, ha regalato un momento che ti strapperà sicuramente un sorriso: quando Kate Middleton l'ha accompagnata vicino a una finestra per salutare il pubblico, la principessina ha fatto una linguaccia!

Come vedi nella foto, Kate ha tentato di mostrale come salutare con la mano:

Embed from Getty Images

Ma Charlotte ha deciso che era meglio regalare una bella smorfia!

Embed from Getty Images

Puoi vedere anche un video di quel momento condiviso da Hello, in cui il pubblico si scioglie in una risata davanti alla linguaccia della principessa:

Here’s that cheeky moment from Princess Charlotte again - very funny moment! #kingscup pic.twitter.com/Ew7LwGniMs — Emily Nash (@emynash) August 8, 2019

Non è la prima volta che la principessa Charlotte tira fuori il suo carattere scherzoso: già lo scorso anno aveva fatto le boccacce al pubblico durante una parata.

C'è anche un dolce aggiornamento che riguarda il principe George: il primogenito di Kate e William, che ha sei anni, ha perso qualche dentino da quando era stato fotografato l'ultima volta al suo compleanno. Guarda tu stesso:

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Ma la tenerezza?!

ph: getty images