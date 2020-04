La principessa Beatrice ha cancellato il suo matrimonio, in seguito all’emergenza sanitaria in corso

Avrebbe dovuto sposare Edoardo Mapelli Mozzi il 29 maggio

La principessa Beatrice ha ufficialmente cancellato il suo Royal Wedding con Edoardo Mapelli Mozzi, a causa dell'emergenza coronavirus e delle conseguenti misure di restrizione.

Il matrimonio tra la 31enne, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, e l'immobiliarista 37enne di origini italiane si sarebbe dovuto tenere il prossimo 29 maggio a St. James's Palace a Londra.

Il successivo ricevimento era stato organizzato nei giardini della regina Elisabetta II a Buckingham Palace.

Secondo una fonte di People: "Non ci sono piani sul cambiare posto e aspettare per un matrimonio in grande. Non stanno neanche pensando al matrimonio adesso. Arriverà un momento in cui si riorganizzeranno, ma non è adesso".

L'insider ha aggiunto che a causa della crisi sanitaria le partecipazioni non erano ancora state spedite.

Si era parlato nei giorni scorsi del fatto che la principessa Beatrice e il futuro marito potessero tenere un matrimonio molto più in piccolo ma l'ultimo annuncio del governo del Regno Unito, che ha allungato per altre tre settimane il lockdown e il divieto di assembramenti all'esterno compresi i piccoli gruppi familiari, ha reso impossibile la cerimonia anche solo con la famiglia.

Buckingham Palace aveva annunciato il fidanzamento ufficiale della principessa con Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso settembre. A marzo 2019 avevano fatto il loro debutto ufficiale come coppia.

ph: getty images