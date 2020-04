La mini reunion tra Liam Payne e Niall Horan, che trollano bonariamente Louis Tomlinson

Fantastici

Vedere Liam Payne e Niall Horan chiacchierare insieme riaccenderà al massimo il tuo spirito da Directioner.

I due cantanti si sono ritrovati in un Instagram Live, rigorosamente ognuno da casa propria mentre rispettano l'auto isolamento.

VIDEO || When Niall and Liam first reunited earlier! 🎥 pic.twitter.com/lQuTW6bGUS — 1D Updates! (@With1DNews) April 20, 2020

A un certo punto, hanno scherzato sul fatto di non essere riusciti a farsi raggiungere da Louis Tomlinson in questa mini reunion targata One Direction.

"La nostra cosa a tre su FaceTime ha funzionato benissimo" ha ironizzato Liam, al che Niall ha risposto: "È divertente. Non riusciamo a trovarci tutti insieme anche se non stiamo facendo niente".

Poi ha bonariamente trollato Louis Tomlinson, dicendo: "Anche se so per certo che Louis è seduto a casa a fumare e bere birra". Ha fatto anche l'imitazione, come puoi vedere qui sotto:

o niall imitando o louis fumando e o liam rindo appreciation tweet pic.twitter.com/hRBHXgz0S1 — barb (@hesnthenbhd) April 20, 2020

L'irlandese ha aggiunto una cosa interessante, ovvero che anche se per ora non si sono visti in videochiamata, i ragazzi degli One Direction si stanno tenendo in contatto su una chat di gruppo su WhatsApp.

Ieri Liam Payne aveva rivelato che lui e Niall Horan stanno tentando di organizzare il "primo FaceTime di tutto il gruppo".

Nel frattempo è tornato a confermare che gli 1D stano stanno lavorando a qualcosa per il decimo anniversario della band che cadrà il prossimo luglio. Secondo quanto ha detto, sembra che Zayn Malik non parteciperà .

ph: getty images