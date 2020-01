La mamma di Ariana Grande ha spiegato perché ha vinto i Grammy 2020 e sarai d’accordissimo con lei

Forse sei rimasto un po' deluso dal fatto che Ariana Grande non abbia trionfato in nessuna delle cinque categorie in cui era nominata ai Grammy Awards 2020, ma sua mamma Joan è pronta a ricordarti che i premi non sono sempre sinonimo di vittoria.

Secondo la signora Grande, ci sono "un milione di ragioni" per essere orgogliosi della cantante e ne ha spiegati alcuni in un dolcissimo post su Twitter.

"Tanto per nominarne alcune, è uscita e ha fatto suo il red carpet. Due volte" ha iniziato la 51enne, riferendosi al fatto che la figlia ha calcato il tappeto rosso con due diversi look.

"Ha tenuto una performance fenomenale, si è guadagnata il suo posto durante lo show mostrando vero calore, sincerità e rispetto... e si è divertita un sacco! Ariana ha vinto!".

I am so mf proud of my daughter for a million reasons..but to name a few she stepped out & owned the red carpet TWICE, she gave a phenomenal performance, she owned sitting in her seat during the show showing true warmth, sincerity & respect ... & she had a great time! Ariana won!