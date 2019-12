La figlia di John Legend pensa che Ariana Grande sia una cantante molto più brava di lui

LOL

Il candore dei bambini è insuperabile, quando dicono qualcosa senza curarsi troppo delle reazioni che potrebbero scatenare ci fanno sempre sorridere. E la figlia di John Legend ne ha appena dato uno straordinario esempio!

Il cantante ha rivelato che la piccola Luna, che ha 3 anni ed è nata dal matrimonio con Chrissy Teigen, non è la fan numero uno della sua musica. Ha infatti altri gusti: alle canzoni del papà, preferisce quelle di Ariana Grande!

Visualizza questo post su Instagram We're live! #TheVoice Un post condiviso da John Legend (@johnlegend) in data: 11 Nov 2019 alle ore 5:48 PST

"Un giorno mi ha detto: 'Papà, Ariana Grande è una cantante fantastica - ha raccontato il 40enne durante lo show "A Little Late with Lilly Singh" - e poi ha aggiunto: 'Tu non sei un cantante fantastico".

Sembra che l'attuale uomo più sexy al mondo se la sia cercata da solo visto che ha spiegato che è stata la canzone de "La Bella e la Bestia", in cui duetta proprio con Ariana, a far appassionare la figlia: "È diventata una sua grande fan ed è per colpa di questo che fa dei paragoni che mi sfavoriscono".

L'unica consolazione? "Oltre ad ascoltare Ariana Grande tutto il tempo, ascolta il mio album di Natale" ha aggiunto John Legend.

Scusaci John, ma dobbiamo confessare che facciamo la stessa cosa di Luna!

