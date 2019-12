La figlia di Cardi B ha ereditato il talento da performer e questo adorabile video lo dimostra

Kulture sta diventando grande

La musica scorre potente nella famiglia Cephus!

Cardi B ha postato un tenerissimo video in cui la figlia Kulture, avuta con il marito Offset (il vero nome del rapper è Kiari Kendrell Cephus), dimostra di essere già un'entusiasta performer.

La bimba ha 17 mesi e nella clip canta insieme alla zia Hennessy Carolina, ovvero la sorella di Cardi, un motivetto per bambini chiamato "Head, Shoulders, Knees and Toes" indicando le varie parti del corpo come vuole la canzone.

Cardi B si sente cantare in sottofondo, mentre registra il video, chiaramente pazza d'orgoglio. "Le mie bambine" ha scritto nella didascalia. Guarda tu stesso:

Visualizza questo post su Instagram My babies ❤️❤️ @hennessycarolina Un post condiviso da Cardib (@iamcardib) in data: 16 Dic 2019 alle ore 8:34 PST

Ma che dolcezza!

Kulture era nata a luglio 2018 e qualche mese dopo i famosi genitori si erano separati. Sono tornati insieme a inizio 2019 e recentemente Cardi B si è aperta sul tradimento di Offset, raccontando come gli ha dato una seconda possibilità.

ph: getty images