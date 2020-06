La famiglia Kardashian-Jenner ha festeggiato il compleanno di North West in una gita in campagna

North West ha compiuto 7 anni lo scorso 15 giugno e per l'occasione tutta la famiglia Kardashian-Jenner è volata in Wyoming.

Nello stato americano, il papà della bimba, Kanye West, aveva comprato lo scorso anno un ranch con una gigantesca parte di terra, per 14 milioni di euro.

Ovviamente hanno documentato il tutto sui social, ad esempio la mamma Kim Kardashian ha postato nelle Stories una foto dei fuochi d'artificio fatti scoppiare per l'occasione.

How Kim Kardashian's Daughter North West Celebrated Her 7th Birthday: Fireworks and a Trip to Wyoming https://t.co/i1AjowmQIF pic.twitter.com/5Noh1hgrN4