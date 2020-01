La famiglia di Jersey Shore si è riunita per festeggiare il primo compleanno del figlio di Deena

Una famiglia sempre più grande

CJ, il figlio di Deena e del marito Christopher, è già ufficialmente un membro della gang di Jersey Shore!

Il piccolo ha compiuto un anno e la mamma ha radunato gli altri protagonisti dello show per festeggiare insieme questo giorno speciale.

"L'anno scorso la mia vita è cambiata. Sono diventata una mamma ed è stata la cosa migliore che mi sia mai successa - ha scritto Deena pubblicando un album di immagini del primo anno di Christopher John - Non posso credere che stai compiendo un anno, il tempo vola e dire che sei il mio mondo è poco. Questo è stato il migliore anno delle nostre vite, guardando le tue prime volte e vedendo come sei entusiasta per le cose nuove. Hai portato così tanto amore e gioia nella nostra famiglia".

Snooki ha postato una foto dalla festa di compleanno, in cui si vedono lei e i suoi bambini Giovanna e Lorenzo, JWoww e i figli Meilani e Greyson, Mike The Situation e la moglie Lauren.

Il momento in cui Deena è diventata mamma è stato uno dei più emozionanti di Jersey Shore Family Vacation e lo puoi recuperare nel video qui sotto:

