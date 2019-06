Kylie Jenner ha risposto al fatto che si sarebbe vantata per quanto è ricca al Met Gala 2019

Lo aveva spifferato il fidanzato di Jennifer Lopez

Polemichella in vista: Kylie Jenner non ci sta a sentirsi definire una che se la tira per il suo conto in banca.

Tutto è iniziato quando Alex Rodriguez, l'ex giocatore di baseball e promesso sposo di Jennifer Lopez, ha spifferato di cosa hanno parlato lui e la miliardaria self-made più giovane di sempre durante il Met Gala 2019.

"Eravamo a un tavolo fantastico. C'erano Kylie e Kendall. C'era un gentleman di Rich Asians - ha raccontato il 43enne a Sports Illustrated parlando della sua esperienza all'evento - Kylie parlava di Instagram, dei suoi rossetti e di quanto sia ricca".

Non c'è voluto molto perché la 21enne scoprisse dell'intervista e ci ha tenuto a dire la sua.



Retwittando un articolo che rilanciava l'intervista con il titolo: "Kylie Jenner ha parlato di quanto è ricca al Met Gala", Kylie Jenner ha scritto: "Umm no non l'ho fatto. Abbiamo parlato solo di Game of Thrones".

Umm no i didn’t. We only spoke about Game of Thrones 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/EnItnYlq0R — Kylie Jenner (@KylieJenner) 25 giugno 2019

A questo punto Alex Rodriguez ha corretto il tiro, lasciamo giudicare a te se veramente si era confuso o se c'è lo zampino dell'amicizia di Jennifer Lopez con le Kardashian-Jenner.

Embed from Getty Images

ARod ha commentato: "OMG hai ragione Kylie Jenner. Ero io che parlavo di te, della tua linea di trucchi e di quanto le mie ragazze ti amino".

OMG that’s right @KylieJenner!! It was me talking about you and your makeup line and how much my girls love you. #GOT #respect #alllove https://t.co/WjhoBMWeq6 — Alex Rodriguez (@AROD) 26 giugno 2019

Come sono andate davvero le cose, solo i pochi fortunati che erano al tavolo con loro possono saperlo!

ph: getty images