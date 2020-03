Kylie Jenner ricorda di seguire #IoRestoACasa: “Nessuno è immune, neanche i Millenials”

Sono tante le star che in questi giorni stanno usando le loro piattaforme da milioni di follower per alzare il volume sul messaggio del #IoRestoACasa, l'unico modo che abbiamo per fare la nostra parte contro la diffusione del coronavirus.

Al coro si è aggiunta la voce di Kylie Jenner: "Per favore, state a casa, praticate la distanza sociale, l'auto isolamento - ha detto, parlando ai fan nelle Stories - Se vivete con i vostri genitori, non volete tornare a casa e farli ammalare. Magari lo avete e non lo sapete e potrebbe colpire le altre persone".

"È una cosa seria e l'unico modo di rallentare la diffusione è restare a casa perché per ora non c'è una cura. Nessuno è immune, neanche i millenials sono immuni".

Ha continuato raccontando come sta passando il tempo, senza uscire: "Guardo film, leggo libri, faccio lunghi bagni, gioco con i puzzle".

