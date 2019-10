Kylie Jenner particolarmente vicina a Drake durante il suo compleanno e partono i rumors su una possibile coppia

"Sembrava proprio che ci fosse dell'attrazione"

Drake ha festeggiato i suoi 33 anni in una festa di compleanno piena di star (c'era anche Adele): se all'inizio era stata la presenza di Rihanna a far scatenare i gossip - vai qui per saperne di più -, adesso ci si sta concentrando su Kylie Jenner.

Secondo un insider di UsWeekly, infatti, la 22enne guru dei trucchi sarebbe stata particolarmente vicina al rapper durante la serata: "Ha passato tutto il tempo vicino a lui e ai suoi amici. Rappava e ballava con le sue amiche mentre era vicino a Drake e anche se lei e Drake non hanno ballato insieme, sembrava esserci una connessione tra loro".

"Scherzavano insieme e Kylie rideva. Sembrava molto felice e di ottimo umore. Lei e Drake erano a loro agio tra di loro e sembrava proprio che ci fosse dell'attrazione".

Kylie Jenner stava con Travis Scott fino a fine settembre/inizio ottobre, quando era arrivata la notizia che si erano lasciati. Continuano a vedersi per la figlia Stormi ma se all'inizio sembrava dovessero tornare subito insieme, adesso le cose tra loro sembrano essersi raffreddate.

La miliardaria più giovane d'America e Drake sarebbero una incredibile power couple ma chissà come la prenderebbero la sorella di lei, Kim Kardashian e il marito Kanye West: alla fine dell'anno scorso, Kanye si era parecchio arrabbiato quando Drake aveva iniziato a seguire Kim su Instagram, tanto che il canadese alla fine aveva tolto il follow.

Recentemente Kanye West ha raccontato di aver provato a mettere fine alla faida, ma senza risultato.

ph: getty images