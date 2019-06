Kylie Jenner non sa usare l’ascensore da sola e c’è un video che lo dimostra

C'è chi schiaccia i pulsanti al suo posto

Kylie Jenner ha caricato sul suo canale YouTube un video che mostra una sua intera giornata e, anche se già sapevi che la sua #Riccanza è stratosferica, scommettiamo che resterai comunque scioccato da alcuni dettagli.

Lo scorso marzo, la guru dei trucchi era stata dichiarata ufficialmente la più giovane miliardaria self-made al mondo e nel vlog puoi scoprire come usa il suo patrimonio a nove zeri.

Ad esempio nel parco macchine, quando la si vede indecisa su quale super automobile di lusso prendere dal suo garage.

View this post on Instagram i had too 🧡 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 8, 2018 at 3:46pm PDT

Oppure nel fatto che abbia un gigantesco ufficio a Los Angeles, in cui ha fatto installare anche una cameretta per Stormi, e ancora quando è nella sua villa e telefona al fidanzato Travis Scott per sapere se anche lui è in casa, visto che la magione è così grande che anche se urlasse non la sentirebbe.

Ma c'è un momento che riassume tutto questo e ti lascerà basito scoprire che Kylie Jenner è così abituata a far fare azioni elementari ad altre persone al posto suo che non si ricorda neanche come usare un ascensore!

A un certo punto, infatti, la 21enne sale su un ascensore e resta lì ferma, aspettando che parta. Al che interviene José, il suo bodyguard, che schiaccia un pulsante per salire o scendere.

Perché non ha schiacciato da sola? Lo ha detto lei stessa parlando con José: "Sono talmente abituata al fatto che sei tu a gestire la cosa". Guarda tu stesso al minuto 11:48: