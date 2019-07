Kylie Jenner ha ufficialmente smesso di seguire Jordyn Woods su Instagram

A distanza di cinque mesi dallo scandalo Tristan Thompson

Se ti stai chiedendo se Kylie Jenner e Jordyn Woods siano ancora amiche, la risposta che arriva dai social pare essere un chiaro no.

La 21enne guru dei trucchi ha infatti smesso di seguire la ex BFF su Instagram, a distanza di cinque mesi dallo scandalo che aveva rotto il loro decennale rapporto.

Ecco come erano andate le cose: lo scorso febbraio, Jordyn era stata pizzicata in un bacio con Tristan Thompson, l'allora fidanzato e padre della figlia di Khloé Kardashian (sorella maggiore di Kylie). Da allora, l'amicizia era andata in crisi.

Secondo alcuni fan, Kylie Jenner avrebbe tolto il follow all'account dopo che la ex migliore amica sarebbe stata avvistata in un club di Houston con un altro ex di Khloé, James Harden.

In una recente clip del reality "Keeping Up With the Kardashians", la più giovane miliardaria self-made si era aperta sulla situazione con Jordyn Woods spiegando perché secondo lei tutto questo dramma "doveva succedere". Vai qui per sapere cosa aveva detto.

ph: getty images