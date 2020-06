Kylie Jenner ha risposto alle accuse di aver mentito sul suo patrimonio

Kylie Jenner non può credere a ciò che ha letto su Forbes.

Il giornale ha fatto marcia indietro sull'averla dichiarata miliardaria, accusandola di aver mentito sul suo patrimonio, inducendo a pensare che fosse molto più alto di quel che sarebbe in realtà.



Lo scorso aprile, Forbes le aveva dato il titolo di più giovane miliardaria self-made al mondo per il secondo anno di fila ma ora sostiene che avrebbe creato "una rete di bugie" in cui lo stesso magazine è cascato e che il suo patrimonio ammonterebbe a 340 milioni di dollari e non al miliardo.

Kylie Jenner ha visto l'articolo e ha contrattaccato su Twitter: "Guarda cosa vedo appena sveglia. Pensavo che fosse un sito affidabile. Tutto quello che vedo sono una serie di frasi inaccurate e ipotesi non dimostrate lol".

"Non ho mai chiesto nessun titolo - ha continuato, riferendosi al "miliardaria self-made più giovane" - E non ho mai cercato di mentire lì, mai. Punto".

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period