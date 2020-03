Kylie Jenner ha donato un milione di dollari per aiutare chi lavora in prima linea nell’emergenza coronavirus

Serviranno per acquistare dispositivi di protezione per il personale medico

Dopo aver usato le sue seguitissime piattaforme social per ricordare quanto è importante seguire #IoRestoACasa, Kylie Jenner ha voluto mandare un aiuto concreto al personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus.

Così, ha deciso di donare un milione di dollari per acquistare dispositivi di protezione - ovvero mascherine, guanti e altri equipaggiamenti necessari - a dottori, infermieri e a chi sta lavorando in prima linea contro il COVID-19.

Lo ha svelato la dottoressa che ha fatto nascere Stormi, la figlia della star avuta nel 2018, in un toccante post su Instagram: "Sono senza parole, i miei occhi sono pieni di lacrime di gioia e il mio cuore è travolto dalla gratitudine - ha scritto la dottoressa Thais Alaibadi - Ho espresso un desiderio all'universo che arrivassero delle mascherine per il nostro coraggioso personale sanitario e oggi i miei sogni sono diventati realtà".

"Una delle mie pazienti, un angelo vivente, ha appena donato 1 milione di dollari per aiutarci ad acquistare centinaia di migliaia di mascherine e altri dispositivi di protezione, che manderemo a chi lavora nei primo soccorso, visto che le mascherine negli ospedali spariscono prima di riuscire ad arrivare ai nostri eroi in prima linea".

"Dal profondo del mio cuore, grazie Kylie Jenner. Sei il mio eroe. Questa generosa donazione aiuterà a salvare molte preziose vite. Il mondo è un posto migliore con te".

Sono tante le star che in questi giorni stanno facendo importanti donazioni per sostenere il personale sanitario o chi si trova in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, Rihanna e Shawn Mendes ad esempio, tra gli ultimi casi noti.

Il Glastonbury ha appena donato le forniture mediche già acquistate per l'edizione 2020 - ora cancellata - ai servizi di primo soccorso.

ph: getty images