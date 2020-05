Kylie Jenner ha confermato che lei e Travis Scott sono in auto isolamento insieme

Con la figlia Stormi e la BFF di lei, Stassie

Da quando si sono lasciati lo scorso ottobre sono sempre rimasti in buoni rapporti e adesso Kylie Jenner e Travis Scott stanno passando insieme #IoRestoACasa.

Lo ha confermato la guru dei trucchi in alcune delle ultime Stories in cui si è divertita a usare il filtro che cambia il colore degli occhi: in uno dei video, lei e il rapper posano baciati dal sole, mentre in altri compare la figlia Stormi.

Visualizza questo post su Instagram Kylie and the fam today👨‍👩‍👧 Un post condiviso da Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) in data: 3 Mag 2020 alle ore 5:28 PDT

Insieme a loro c'è Stassie Karanikolaou, la BFF di Kylie Jenner. Tanto di spazio ne hanno in abbondanza, nella villa di Mapleton Drive a Los Angeles che comprende 7 camere da letto, 14 bagni, una mega cucina e sala da pranzo, oltre a un enorme giardino con piscina.

Proprio Stassie ha portato i fan a fare il tour della magione un video pubblicato su TikTok, in cui fa bella mostra di sé l'incredibile collezione di automobili della miliardaria self made più giovane.

Tornando a Kylie Jenner e Travis Scott, lo scorso febbraio la 22enne aveva definito il loro rapporto come quello tra "migliori amici".

Dopo l'annuncio del breakup, si erano visti insieme in diverse occasioni, come al Ringraziamento, al party di Natale delle Kardashian-Jenner e alla festa di compleanno di Stormi.

ph: getty images