Kylie Jenner ha celebrato il compleanno della BFF Stassie con delle parole che ogni amica vorrebbe sentirsi dire

Si conoscono da dieci anni

Se cerchi le parole giuste per scrivere un biglietto di auguri che faccia sciogliere la tua migliore amica nel giorno del suo compleanno, puoi farti ispirare da Kylie Jenner!

La star ha festeggiato il 23esimo compleanno della BFF Anastasia Karanikolaou, detta Stassie, con una dolcissima didascalia su Instagram, in cui la descrive come "la più rara di sempre" e un "vero regalo a questo mondo", oltre che "la migliore zia" per la figlia Stormi.

"Buon compleanno alla mia sorella fata @stassiebaby! - recita il messaggio - Sei la più rara di sempre, un vero regalo a questo mondo e la migliore zia per la mia bambina. Non posso credere che stiamo festeggiando il tuo 23esimo compleanno. Brindo a ogni anno che abbiamo passato insieme e ringrazio Dio per averti messa nella mia vita. Non sarei capace di farcela senza di te. Ti guarderò le spalle fino alla fine dei tempi. Oggi e ogni giorno. Ti celebriamo".

Insieme a questa didascalia, Kylie Jenner ha postato diverse foto con Stassie Karanikolaou, a partire da una scattata lo scorso Halloween quando avevano indossato lo stesso costume da conigliette, per scorrere più indietro nel tempo ad altre uscite insieme, spesso con outfit coordinati.

L'amicizia tra la guru dei trucchi e l'influencer è ormai di lunga data: si conoscono da una decina di anni. Hanno passato insieme il periodo di auto isolamento, a casa di Kylie.

ph: getty images