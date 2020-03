Kylie Jenner ha affittato una villa da 10mila dollari a notte alle Bahamas ed è un sogno ad occhi aperti

Una vacanza con le BFF e la sorella Kendall

Kylie Jenner sa come viziarsi e come viziare le sue amiche!

Ha organizzato una vacanza alle Bahamas, a cui ha invitato le BFF Stassie Karanikolaou, Victoria Villarroel e Yris Palmer, e la sorella Kendall Jenner, e ha portato anche la figlia Stormi.

Non ha risparmiato sull'alloggio: una villa privata a Harbour Island che, come riporta TMZ, costa 10mila dollari a notte.

La lussuosa magione si chiama The Rosalita e ha sei camere da letto, otto bagni e una lista di accessori come una palestra, una casetta in giardino e una piscina affacciata sull'oceano. Guarda tu stesso:

Visualizza questo post su Instagram Rosalita Pink Sands Beach Harbor Island, Bahamas ☀️ Un post condiviso da Lifestyle Production Group (@lifestyle_production_group) in data: 8 Giu 2017 alle ore 6:10 PDT

Il pacchetto d'affitto comprende anche uno chef, un addetto alle pulizie e altri per la piscina, un giardiniere e il servizio lavanderia.

Sognare non costa nulla e se vuoi dare un'occhiata più approfondita alla villa, la trovi sul sito di Airbnb.

Durante la vacanza, Kylie Jenner, Kendall e amiche hanno ovviamente sfoggiato i loro bikini di punta e ne puoi approfittare per iniziare a studiare le tendenze della prossima estate in fatto di costumi da bagno: vai qui per vedere tutte loro scelte di beachwear.

ph: getty images