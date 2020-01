Kylie Jenner e Travis Scott si sono ritrovati per festeggiare il compleanno di Stormi

Con loro, anche parte del clan Kardashian-Jenner

Gli americani usano il termine "coparenting" per descrivere due genitori che, seppure separati, continuano a gestire di comune accordo la crescita dei propri figli e Kylie Jenner e Travis Scott sembrano rispecchiare in pieno questa definizione.

In vista del secondo compleanno di Stormi, bimba che hanno avuto insieme e che farà gli anni il prossimo primo febbraio, si sono riuniti e l'hanno portata a festeggiare a Disney World in Florida.

Con loro c'era anche parte del resto del clan Kardashian-Jenner: Kourtney, sorella di Kylie, con la figlia Penelope, la mamma Kris con il fidanzato Corey e la prima figlia di Kim Kardashian, North West.

"Si divertivano ed erano spensierati - ha raccontato chi li ha visti a E! News, mentre aspettavano di salire sull'attrazione dedicata a "La Sirenetta" - Kylie ha indicato Ariel a Stormi". Puoi vedere delle immagini qui sul sito di TMZ.

Non è la prima volta che la guru dei trucchi e il rapper si ritrovano: lui aveva fatto capolino al party di Natale delle Kardashian-Jenner e prima ancora era stato visto con la ex e la figlia al Ringraziamento.

Quando Kylie Jenner aveva confermato il breakup lo scorso ottobre, aveva specificato che erano rimasti in buoni rapporti proprio per il bene della figlia Stormi.

In una recente intervista, Travis Scott aveva dichiarato che "amerà per sempre la ex".

ph: getty images