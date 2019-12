Kylie Jenner e Travis Scott hanno festeggiato il Ringraziamento insieme ma non è un ritorno di fiamma

Presente anche mezzo clan Kardashian-Jenner

Quando lo scorso ottobre Kylie Jenner aveva confermato che lei e Travis Scott non erano più una coppia, aveva specificato che erano rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia Stormi.

Visualizza questo post su Instagram let the festivities begin 🧡 Un post condiviso da Kylie ♥️ (@kyliejenner) in data: 16 Ott 2019 alle ore 11:34 PDT

E così hanno deciso di passare il Ringraziamento in reciproca compagnia e con la loro primogenita, unendosi a un viaggio della famiglia Kardashian-Jenner a Palm Springs.

Kylie è partita prima con le sorelle Kendall e Khloé (con la figlia True) e con la madre Kris e il fidanzato Corey. Poi Travis Scott ha raggiunto il gruppo.

Lo scorso venerdì, giorno del Black Friday, gli adulti sono stati visti in un casinò della zona. Secondo una fonte di E! News, il rapper sembrava essere in buoni rapporti con tutti.

"Hanno giocato per un po' tutti insieme allo stesso tavolo, poi Khloé si è allontanata per raggiungere delle amiche, mentre Kylie e Travis si sono alzati per prendere dei drink. Hanno fatto una passeggiata, guardando i vari tavoli da gioco, ed erano seguiti dalla security di Kylie". Puoi vedere un video di questo momento postato su Instagram da un fan account.

Anche se hanno festeggiato il Ringraziamento insieme, non sarebbe un ritorno di fiamma: "Sembravano molto uniti ma non ci sono state dimostrazioni d'affetto o niente di romantico" ha aggiunto l'insider.

Non è la prima volta che Kylie Jenner e Travis Scott si ritrovano dopo essersi presi una pausa: lo scorso ottobre, lei era andata con Stormi a un concerto del rapper.

