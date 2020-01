Kylie Jenner si è aperta su com’era andato il parto di Stormi, che aveva tenuto segreto

Ha rivelato che è nata in anticipo

Ti ricordi quando Kylie Jenner ci ha tenuto col fiato sospeso sulla sua gravidanza?

Era stata uno dei misteri più cliccati tra fine 2017 e inizio 2018: si vociferava che fosse incinta, ma la guru dei trucchi lo aveva confermato solo a cose fatte, ovvero quando Stormi era già nata da tre giorni.

In vista del compleanno della piccola, che festeggerà 2 anni il prossimo primo febbraio, la star ha raccontato qualche dettaglio di com'era andato il parto e ha rivelato che la figlia è venuta alla luce in anticipo.

"In realtà mi hanno indotto il parto - ha spiegato la 22enne nelle Stories - Pensavo che l'avrei avuta il 2, il 2 febbraio 2018, ma è arrivata prima".

"Mi hanno rotto le acque e l'ho avuta 45 minuti dopo. È stato pazzesco e volevo condividerlo con voi ragazzi. Buon compleanno in anticipo alla mia bambina, non posso credere che abbia quasi due anni".

Kylie Jenner aveva raccontato perché aveva tenuto la gravidanza segreta: "Sentivo che non ero preparata. Sapevo che sarebbe stato meglio se mi fossi goduta l'esperienza privatamente" aveva detto nel 2018.

Intanto lei e il padre di Stormi, Travis Scott, non stanno più insieme ma si ritrovano spesso per passare del tempo con la bimba. L'ultimo avvistamento è stato la scorsa settimana a Disney World, in Florida, dove hanno celebrato in anticipo il compleanno della figlia.

ph: getty images